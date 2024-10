Serie D. La Sancataldese si rinforza: presi l’attaccante Yann Fangwa e il centrocampista Allan Blaze

La Sancataldese, reduce dal pari esterno 3-3 nel derby con la Nissa, in queste ore, in attesa del big match contro la capolista Siracusa si è rinforzata con due nuovi innesti, entrambi francesi. Il primo è un attaccante. Si tratta di Yann Fangwa (nella foto), classe 2001, arriva dopo la parentesi d’inizio stagione ad Acireale. In passato ha indossato la maglia del Monastir (Eccellenza) dove ha segnato 18 reti. La stagione successiva al Lamezia Terme in D con 20 presenze 7 reti. Dopo Lamezia il passaggio all’Atletico Uri (D) dove ha fatto 6 presenze 4 reti.

Allan Blaze

Il secondo rinforzo dei verdeamaranto è Allan Blaze, originario di Petit-Bourg, classe 1994. Centrocampista, ha iniziato da professionista nel 2011 con il Nancy II nel campionato transalpino National 2, dimostrando subito di avere talento e potenziale. In Italia è arrivato giocando nel campionato Primavera 1 con il Genoa. Nel 2014 è passato al Mantova, in Lega Pro, e sempre in Lega Pro ha giocato nel Rende, dove è rimasto per tre stagioni. Nella stagione 2020/21 è passato alla Pro Vercelli, sempre nel campionato di Lega Pro, e l’anno dopo alla Vibonese, ancora in Lega Pro. Lo scorso anno ha disputato la Coupe de Francia con il Saint Denis, e quest’anno ha iniziato la stagione con la maglia granata dell’Acireale. Ora questa nuova avventura alla corte del tecnico Orazio Pidatella.