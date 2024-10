Serie D. La Nissa in trasferta con l’Igea Virtus vuol riprendersi punti e vittoria persi nel derby con la Sancataldese

Trasferta non proprio semplice per la Nissa che domenica 27 ottobre affronta fuori casa l’Igea Virtus (ore 15) per la nona giornata di campionato. Una Nissa che, al momento, è a quota 8 in classifica, distanziata di 3 lunghezze dall’Igea Virtus allenata dall’illustre ex Ciccio Di Gaetano.

Un confronto che la Nissa affronta con l’incognita di una difesa che nelle ultime tre giornate ha già incassato 7 gol. Un numero di gol presi certamente alto per una squadra che è stata costruita per creare occasioni da gol e non per subirle.

E allora ecco che il tecnico Nicolò Terranova sta lavorando a fondo proprio su questi errori per provare a ridare affidabilità e tenuta al reparto arretrato proprio come nelle prime 4 gare di campionato. Nella Nissa unico squalificato è Semenzin, mentre per il resto il gruppo ha lavorato sodo nell’arco di tempo compreso tra il giorno dopo del derby con la Sancataldese e la vigilia con l’Igea Virtus.

A Barcellona Pozzo di Gotto la Nissa, in attesa della sfida di domenica prossima alla forte Scafatese, vuol centrare la seconda vittoria stagionale in campionato riuscendo laddove non è stato possibile nelle ultime due giornate nelle quali una Nissa in vantaggio è stata rimontata nel finale accontentandosi di due pareggi che le hanno lasciato l’amaro in bocca. La Nissa potrebbe schierare Elezaj, Tumminelli, Loza, Bieto, Bruno, Maltese, Agnello, Mannino, Diaz, Rotulo, Bollino. Arbitro dell’incontro è Simone La Luna di Collegno. (foto Claudio Vicari)