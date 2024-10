Serie D. Domenica Al “Tomaselli” la Nissa vuole i tre punti con il Pompei per risalire ancora in classifica

Senza se e senza ma: contro il Pompei la Nissa domenica al “Tomaselli” punta alla vittoria. E questo nonostante i campani siano un complesso ben organizzato e nonostante la dirigenza campana abbia espresso chiaro e tondo che non vuole ulteriori passi falsi in campionato dopo le sconfitte rimediate nelle ultime due gare dalla squadra.

La Nissa, reduce da due trasferte in terra calabra che l’hanno rigenerata rilanciandone le quotazioni, vuole confermare quanto di buono fatto vedere nelle ultime due uscite a Sambiase prima e Locri poi. La squadra, agli ordini di mister Terranova, ha lavorato sodo sia sul piano fisico che tattico. Maltese e compagni puntano a ripetere la prestazione maiuscola con il Locri per legittimare una risalita in classifica che non è vissuta come un obiettivo solo della squadra, ma da tutto l’ambiente.

La squadra del presidente Giovannone sta bene; il morale è al massimo, ma soprattutto, una volta sopraggiunta questa prima vittoria, in casa Nissa sembra esserci più consapevolezza e consapevolezza. Con la conseguenza che la gara con il Pompei assume una luce e una rilevanza diversa in quanto ora l’obiettivo è quello di vincere per confermare e confermarsi. arbitrerà Nissa-Pompei il signor Laugelli di Casale Monferrato.

La partita sarà possibile seguirla o in presenza acquistando il biglietto, oppure online. In quel caso è prevista la diretta in streaming della partita al costo di 9 euro per consentire a quanti sono lontani da Caltanissetta, di poter assistere al match. (Foto Nissa Fc)