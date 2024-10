Serie D. Cresce la febbre del tifo per Nissa – Pompei di domenica 13 ottobre al “Tomaselli”: ecco come e dove acquistare i biglietti

C’è grande attesa per la sfida di domenica 13 ottobre tra la Nissa e il Pompei. La sfida di domenica al Tomaselli si giocherà alle 14,30. La vittoria di Locri e le prestazioni in crescendo della squadra hanno ridato nuovo entusiasmo e passione all’ambiente biancoscudato. Lo stesso presidente Giovannone ha annunciato l’intenzione, per la gara di domenica, di tagliare il costo dei biglietti per portare quanti più tifosi allo stadio. Insomma clima da grande sfida e pubblico delle grandi occasioni per Nissa – Pompei.

Per quanto riguarda i biglietti, quelli di Tribuna centrale sono tutti esauriti.

Questo il costo dei settori disponibili:

Tribuna “BLU” laterale €. 15,00 – 10,00 *ridotto

Curva Nord €. 10,00 – 5,00 prevendita

Curva Sud (ospiti) €. 10,00

Tagliando partita acquistabile on line su live ticket

*Ridotto dai 13 ai 16 anni, Over 65 e donne

Ingresso gratuito bambini “Under 12” senza assegnazione di posto. Per acquistare il posto €. 4,00 in tribuna laterale. Per l’acquisto dei biglietti è possibile rivolgersi ai seguenti rivenditori:

– Tabaccheria Dell’Utri- via S.G.Bosco, 36

– Caffe’ Sport – via Lincoln, 46

– Punto G – via consultore Benintendi, 29

– Special Bar – viale della regione, 154

– La Posta che volevi – via degli Orti, 88

– FreeStyle – Via F. Turati, 106

– Big & Small – via Don Minzoni 205

– Caffe il capriccio – Via dei Mille, 6

– Agenzia viaggi Belfiore – Piazza Mercato, 5/6. (Foto Claudio Vicari)