Seconda Categoria. Giornata di derby per le Nissene con Riesi – Amo Gela Dorica e Real Gela – Atletico Nissa

In Seconda categoria per le quattro nissene la seconda di campionato è sinonimo di derby. Amo Gela Dorica, Real Gela, Riesi 2002 e Atletico Nissa saranno impegnati domenica 6 ottobre in due derby di fuoco entrambi in programma alle 15,30.

Il primo è quello che opporrà il Real Gela all’Atletico Nissa. I gelesi di Angelo Gaccione nella prima di campionato hanno ottenuto un pari 3-3 in rimonta e vogliono confermare quanto di buono fatto vedere contro il Lagoreal contro un Atletico Nissa che, di contro, è reduce dalla cocente sconfitta all’esordio in casa contro la Valguarnerese.

I Nisseni del presidente Salvatore Messina hanno dimostrato di essere una squadra di grande potenzialità e forza, ma dovranno tradurre le loro credenziali in vittoria sonante in quel di Gela per ripartire e dare una nuova dimensione al proprio campionato. Insomma due squadre alla ricerca della prima vittoria stagionale nel contesto di un derby incerto e di non facile lettura sul piano del pronostico.

Nell’altro derby il Riesi, reduce dalla sconfitta nella prima di campionato, affronta l’Amo Gela Dorica che, invece, ha esordito in maniera esaltante con un 7-2 rifilato al Raddusa. Nell’Amo Gela occhio al trio Mezzasalma, Ascia , Domicoli (nella foto), ma il Riesi nel suo campo è capace di qualsiasi impresa. Insomma, anche qui, derby di non facile lettura e pronostico incerto. Due derby, due gare da vivere, due emozioni, un unico campionato: la Seconda categoria.