Seconda Categoria. C’è il derby Amo – Real Gela; l’Atletico Nissa cerca riscatto, il Riesi punta a rilanciarsi

Nel campionato di Seconda Categoria sono due gli anticipi che si disputeranno sabato 19 ottobre. Si tratta della sfida esterna tra Bompietro e Atletico Nissa e del derby Amo Gela – Real Gela.

Due partite importanti per ragioni diverse: il derby gelese in quanto costituisce un banco di prova per le ambizioni dell’Amo Gela in chiave alta classifica, ma anche per le reali potenzialità di un Real Gela sconfitto con un tennistico 6-1 nell’ultima giornata di campionato; il match dei nisseni per vedere se la squadra del presidente Messina saprà risollevarsi dopo i due ko rimediati nelle prime due gare di campionato.

A Gela c’è attesa per un derby che promette gol e spettacolo tra due squadre, Amo e Real Gela, abituate ad affrontare i propri avversari a viso aperto. Dunque, appuntamento al 19 ottobre alle 15,30 per una sfida vibrante con l’Amo Gela vice capolista a quota 7 e il Real Gela che di punti ne ha 4.

L’Atletico Nissa invece affronta fuori casa il Bompietro con l’intenzione di batterlo e ottenere il primo successo in un campionato fin qui avaro di soddisfazioni per Timo e compagni. A completare la serie degli incontri delle nissene sarà domenica 20 ottobre il Riesi 2002 che affronterà in casa la Sanconitana (ore 15,30) avanti in classifica con 2 punti in più rispetto ai riesini di Salvatore Sammartino che puntano alla vittoria per sorpassare la Sanconitana in classifica.