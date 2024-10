San Cataldo. Modaffari: “Caos con l’interruzione della via Stazione: l’inerzia dell’Amministrazione sta paralizzando la Città”

Riceviamo e pubblichiamo nota del capogruppo consiliare di Riprendiamoci la Città, Giampiero Modaffari in merito ai lavori di manutenzione alla rete idrica di via Stazione e ai disagi che starebbe comportando.

“Sono ormai trascorsi quasi 15 giorni dall’inizio dei lavori di manutenzione della rete idrica in Via Stazione, una delle arterie vitali per il traffico di San Cataldo. Un intervento che sta mettendo letteralmente in ginocchio la città, causando un inferno quotidiano per i cittadini. Chiunque tenti di spostarsi dalla zona a monte verso valle si trova immerso in un incubo di traffico senza fine: colonne di auto bloccate su Corso Vittorio Emanuele, ore perse in coda, percorsi che normalmente si coprono in pochi minuti trasformati in odissee di oltre mezz’ora.

Nel frattempo, chi ci amministra sembra chiuso in un silenzio assordante, lontano dalla realtà che i cittadini vivono ogni giorno. Mentre il traffico impazzisce e i livelli di inquinamento acustico e ambientale salgono alle stelle, l’amministrazione comunale si limita a guardare, senza una parola, senza una soluzione. Sindaco e assessori? Spariti. Eppure, sarebbe bastato poco per limitare i disagi: imporre alla ditta che esegue i lavori di intervenire su più turni, magari lavorando anche la notte e nei giorni festivi, per accelerare i tempi e restituire normalità alla città.

Questa situazione è diventata insostenibile: i cittadini sono stanchi, esasperati e delusi da un’amministrazione che, invece di intervenire, ha deciso di lasciarli al loro destino. Non una dichiarazione, non una presa di posizione, nessuna misura concreta per alleviare il caos che si consuma ogni giorno nelle strade di San Cataldo.

Possibile che chi ci governa non si accorga del dramma quotidiano che migliaia di cittadini stanno vivendo? Possibile che nulla si possa fare per attenuare l’inferno del traffico e dell’inquinamento che sta soffocando San Cataldo? I sancataldesi meritano di più. Meritano una classe politica che ascolti, che intervenga e che non li lasci soffocare nell’indifferenza”.

Giampiero Modaffari