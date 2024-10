San Cataldo. Il maestro Capizzi nominato direttore artistico del coro ANPS di Palermo

SAN CATALDO. Palermo e Caltanissetta sempre più vicine, sarà Raimondo Capizzi, direttore d’orchestra, il nuovo direttore artistico del coro dell’associazione Nazionale Polizia di Stato di Palermo. Al nuovo assetto si insedia il dott. Claudio Enna che curerà le prove del coro e le varie sezioni.

Entusiasta il presidente Cav. Raffaele Palma che così esordisce: “è un punto di svolta per il nostro coro, grazie alla collaborazione del maestro Capizzi e del dott. Enna siamo pronti ad affrontare nuove sfide e condividere belle avventure”.A queste si aggiungono le parole del maestro Capizzi: “sono felice di ricevere questa stima da parte dell’ANPS di Palermo e per questo ho accettato questo incarico. La mia direzione va verso la musica Corale vista come esperienza di vita, esperienza di condivisione e soprattutto mezzo per aiutare chi è meno fortunato.

La musica in generale deve essere veicolo di fratellanza, che sia cantata o suonata.”Il prossimo 9 novembre il coro ANPS sarà ospite al concerto del trentennale della Corale Renzo Chinnici a San Cataldo.