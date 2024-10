Riesi. Per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione organizzato dal Lions Club un convegno all’Istituto “Carlo Maria Carafa”

RIESI. In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione istituita nel 1979 per sottolineare l’importanza della nutrizione e della sicurezza alimentare a livello globale, Il Lions Club di Riesi in collaborazione con L’Amministrazione Comunale e con l’Accademia Italiana della cucina, Delegazione di Gela e grazie alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Adriana Quattrocchi ha organizzato presso l’Istituto Carlo Maria Carafa di Riesi un convegno sull’alimentazione dal titolo: “Fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo” coinvolgendo gli studenti di tutte le classi dell’istituto alberghiero.

Un interessante incontro basato sul ruolo importante del cibo nella prevenzione e cura delle malattie. Oggi purtroppo piu’ del 40% della popolazione non dispone di cibo sano, quindi dobbiamo diffondere la cultura di una sana ed equilibrata alimentazione. Un plauso va alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Adriana Quattrocchi, al sindaco Prof. Salvatore Sardella , alla Vice Sindaca Dott.ssa Daniela Pasqualetto e ai relatori Dott.ssa Stefania Ievolella, Dott. Salvatore Tringali e l’Avv. Gualtiero Cataldo.

Un grazie particolare alla Prof.ssa Maria Concetta Lo Coco, al Prof. Lanzafame Angelo, al Prof. La Rosa ,alla Prof.ssa Sangiovanni Marianna, al Prof. Enrico callari e a tutto il personale che ha collaborato per la riuscita dell’evento.