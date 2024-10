Riesi. Denise Bellone è la nuova vice presidente dell’Anpi

RIESI. La sezione di Riesi dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) sta portando avanti numerosi progetti volti a preservare e diffondere la memoria della lotta antifascista e della Resistenza partigiana. Tra le iniziative di maggiore rilievo spicca la collaborazione con l’ANPI nazionale per il progetto MeMo, una piattaforma online dedicata alla mappatura dei luoghi simbolo della memoria storica. Grazie a questo progetto, il centro polivalente comunale di Riesi, intitolato a Gaetano Butera, insieme ad altri monumenti situati a Sommatino, Delia e Caltanissetta, è stato inserito in un atlante virtuale che raccoglie i siti legati alla Resistenza. Questi luoghi sono ora parte di percorsi turistici della memoria, concepiti per valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio.

Oltre a partecipare al progetto MeMo, l’ANPI di Riesi è impegnata in un’importante opera di ricerca storica sui partigiani riesini che hanno combattuto contro il fascismo. “Recentemente, – il presidente dell’Anpi di Riesi, Giuseppe Calascibetta dichiara – sono stati inseriti nel database nazionale dell’ANPI i nomi di Giovanni Nicosia, Giuseppe Golisano e Giuseppina Ballistreri, la prima donna partigiana di Riesi. Questo lavoro di ricerca proseguirà con l’obiettivo di censire tutti i partigiani del paese, per offrire loro un meritato riconoscimento. In questo contesto, l’ANPI locale intende proporre al Comune di intitolare una via a Giuseppina Ballistreri, sottolineando come attualmente a Riesi non esistano strade dedicate a donne che hanno dato un contributo significativo alla comunità.”

Un’altra novità importante per l’ANPI di Riesi è la nomina della dottoressa Regina Denise Bellone a vicepresidente della sezione. Accogliendo con entusiasmo il nuovo incarico, la stessa ha dichiarato: “Con profonda gratitudine desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente Giuseppe Calascibetta, dell’ANPI sezione “Gaetano Butera” di Riesi, al Presidente del Comitato Provinciale di Caltanissetta Giuseppe Cammarata, e all’intero Comitato Provinciale per l’onore e la fiducia riposta nell’affidarmi l’incarico di Vice Presidente dell’ANPI di Riesi.

Accolgo questa nomina con piena consapevolezza dell’importanza e del peso del ruolo, ben sapendo che il cammino che ci attende è denso di sfide e responsabilità.

Sono profondamente onorata di essere stata scelta per contribuire, con tutto il mio impegno, alla difesa e alla promozione di quei valori che rappresentano le fondamenta dell’ANPI: la Resistenza, la Costituzione e l’Antifascismo. Questi principi non dovranno mai essere messi in discussione, e farò quanto mi è possibile per preservarli e rafforzarli.

Con umiltà ma con determinazione, mi appresto ad affrontare questa sfida, facendo tesoro delle esperienze maturate fino a oggi, affinché, insieme, possiamo raggiungere nuovi traguardi e rinsaldare il valore del nostro comune impegno” .

Un grazie ancora di cuore, e con rinnovato entusiasmo, mi preparo a intraprendere questo nuovo capitolo. Viva l’Italia Antifascista! “. Con queste iniziative, l’ANPI di Riesi si conferma una realtà dinamica, impegnata nella tutela della memoria storica e nella promozione dei valori antifascisti, garantendo il ricordo delle figure che hanno combattuto per la libertà e i diritti democratici.