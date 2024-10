Promozione girone D. Il Niscemi non si ferma più: 6^ vittoria in 6 partite e primato solitario; la Vigor Gela vola al 4° posto

Nel girone D di Promozione, continuano a far registrare risultati di valore assoluto le due nissene Niscemi e Vigor Gela. In particolare, il Niscemi è un autentico rullo compressore. La squadra di mister Comandatore fin qui ha sempre vinto tutti gli incontri giocati.

Anche oggi al Pontelongo ha annientato lo Scicli con un netto 4-1 finale. Le reti sono state messe a segno da Napolitano, Tomaselli e doppietta di Amaya. Per gli ospiti rete di Drago. Il Niscemi dunque, si conferma capolista a punteggio pieno nel girone con 18 punti in 6 partite nelle quali ha segnato 25 gol (media di 4 a partita) subendone appena 4.

Numeri esaltanti di un primato assoluto che certamente costituisce per la compagine niscemese un titolo di merito. La squadra, infatti, nonostante sia una matricola proveniente dalla Prima categoria, sta continuando a viaggiare a gonfie vele verso la possibile promozione in Eccellenza.

Nello stesso girone, la Vigor Gela ha superato 0-2 il Santa Croce. Le reti sono state messe a segno da parte di De Leonardis e Strabone. La Vigor Gela, con questa vittoria ottenuta oggi (la 4^ in 6 partite), s’è portata a quota 12 in classifica al quarto posto e conferma la bontà di un’organizzazione di gioco davvero notevole.