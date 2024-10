Pesistica. La Sicilia conferma il nisseno Salvatore Parla Presidente del Comitato Regionale con il 99,5% dei voti

La Sicilia conferma il nisseno Salvatore Parla come Presidente del Comitato Regionale. L’Assemblea che si è svolta ieri a Caltanissetta ha eletto, infatti, Parla con il 99,5% dei voti favorevoli, a conferma dell’ottimo lavoro svolto dal Dirigente siciliano in questi ultimi anni.

“Sono molto felice di questo risultato – dice a poche ore dal risultato Salvatore Parla – mi aspettavo una riconferma ma poi vedere questi numeri è stata comunque una grande soddisfazione. È stato un piacere ricevere i complimenti del Presidente Federale Alberto Miglietta che era presente all’Assemblea, del quale seguiremo certamente la linea politica centrale anche sul territorio. In questi anni ho costruito un rapporto di stima e amicizia con le società e ne sono conferma le 74 Società presenti (n. 37 fisicamente e 37 per delega) in Assemblea ieri. Oggi siamo già operativi, con l’obiettivo di far bene e di migliorarci in tutte le aree di competenza: seguiremo i progetti in linea con la Federazione Nazionale, cercheremo di cogliere ogni input e tutte le occasioni che si presentano. Cercheremo di mettere in campo ancora più eventi con le scuole, per far conoscere la bellezza del nostro sport e reclutare atleti del futuro per le varie discipline federali, in primo luogo la pesistica olimpica e poi anche lo Sthenathlon, la distensione su panca e anche l’attività paralimpica, che in Sicilia raccoglie sempre dei grandi numeri. Vogliamo mettere l’acceleratore anche sui corsi, trovare soluzioni e aumentare i numeri. Un altro grande obiettivo è quello di migliorare l’organizzazione delle gare a livello regionale, che per noi sono sempre impegnative vista la grandezza del nostro territorio. Le cose da fare sono tante ma sono convinto che faremo bene”.

Sentito al riguardo anche il Presidente Miglietta, si è detto particolarmente contento di questa sua “prima” uscita nazionale proprio in Sicilia, una delle regioni dalle tradizioni più forti nella nostra disciplina olimpica. “Ho trovato un ambiente positivo, confacente alle linee programmatiche illustrate in Assemblea due settimane fa; ho sentito entusiasmo, curiosità e voglia di mettersi in gioco da parte di una Regione di cui sono evidenti la compattezza e la capacità organizzativa. Eccellente anche la partecipazione, che ha fornito un risultato che testimonia l’ottimo lavoro fatto da Salvatore Parla in questi anni. Numeri e presenze rappresentative della ricca e lunga storia della Federazione, delle sue evoluzioni e dei suoi ampliamenti. Da parte della Federazione centrale c’è la totale disponibilità nell’ipotizzare soluzioni a sostegno e a supporto della pratica sportiva e dell’ampia offerta formativa che si sviluppa sul territorio, per ovviare a quelle criticità che ciascuna Regione, in maniera diversa, presenta”.

Ad impreziosire l’evento erano presenti in Assemblea anche l’Assessore del Comune allo Sport di Caltanissetta Toti Petrantoni, il Presidente regionale della Federazione Tennis Giorgio Giordano, il Presidente Regionale della FederScherma Arturo Torregrossa, il Presidente Regionale CIP Salvatore Mussoni, il Governatore del Panathlon Club Sicilia Roberto Pregadio componente della Giunta Regionale CIP, il Delegato CONI di Caltanissetta Salvatore Scarantino, il Consigliere Nazionale Maurizio Sardo.

Il nuovo Consiglio Direttivo Territoriale risulta così composto:

Presidente: Parla Salvatore (VOTI: n. 1961 – su 1970, pari al 99,50%

Consigliere Dirigente: Campione Cristiano (VOTI: n. 281 – su 298 validamente espressi)

Consigliere Dirigente: Nasello Vito (VOTI: n. 258 – su 298 validamente espressi)

Consigliere rappresentante Atleti: La Franca Federica (VOTI: n. 57 – su 57 validamente espressi)

Consigliere rappresentante Insegnanti Tecnici: Ruggeri Enrico (VOTI: n. 51 – su 57 validamente espressi)