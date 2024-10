Per la prima domenica del mese il Parco archeologico della Valle dei Templi apre le sue porte gratuitamente

Nella prima domenica del mese di ottobre, il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento apre le sue porte gratuitamente consentendo così di conoscere le bellezze naturalistiche e archeologiche del parco, scoprire il giardino sensoriale e ammirare il Telamone. I visitatori possono anche approfittare delle visite proposte da CoopCulture come i Percorsi sotterranei (ore 10:15, 11:30 e 12:45, costo 10 euro) scoprendo la vita dei primi cristiani. Dal Tempio di Giunone al Tempio della Concordia, si comprenderà l’ampiezza dell’ antica Akràgas arrivando sino alle catacombe paleocristiane. E ancora Valle senza segreti (alle 10 e alle 14, costo 15 euro) che segue il tragitto classico, quindi il tratto superiore della Via Sacra, dal Tempio di Giunone al Tempio della Concordia.

Alle 16 appuntamento anche per i più piccoli con il laboratorio “All’ombra del Telamone. Storie di tiranni e di giganti alla Valle dei Templi”:proprio accanto il Tempio di Zeus Olimpio i partecipanti avranno modo di apprezzare i recentissimi interventi di valorizzazione in questa’area.

Chi ha fatto costruire il grandioso tempio akragantino dedicato a Zeus Olimpio? Quanto era grande? Come era decorato? E soprattutto… quali elementi decorativi sono pervenuti fino ai nostri giorni? Nel corso dell’esperienza, che assumerà i connotati di una caccia al tesoro animata tra i suggestivi ruderi del tempio, i bambini e le famiglie scopriranno segreti e curiosità che riguardano la storia, l’architettura e l’archeologia di questa grandiosa struttura, riscontrando direttamente con i loro occhi quanto verrà narrato dalla viva voce degli archeologi CoopCulture.

Questa visita didattica metterà in luce la realizzazione di un corridoio visivo tra l’altare e la fronte orientale del tempio, il raggruppamento e la messa in sicurezza di alcuni elementi architettonici con elementi decorativi e l’avveniristico intervento di musealizzazione di uno dei 38 telamoni posti tra le semicolonne del tempio, sperimentando una modalità di fruizione dell’area secondo un nuovo percorso. L’esperienza avrà una durata di un’ora e trenta circa e è dedicata a bambini nella fascia d’età tra i 6 ed i 10 anni. Il pubblico di età inferiore ai 6 anni potrà assistere solo sotto l’accompagnamento vigile e presente dei genitori nel corso di tutta l’attività.

È necessario prenotare i posti a nome dei bambini partecipanti, la prenotazione per ciascun bambino include la presenza di 2 adulti accompagnatori e fratelli in età prescolare al seguito. Appuntamento, dunque, domenica 6 ottobre alle 16 presso il corpo di guardia di Giove, adiacente al ponte che congiunge l’area del tempio di Zeus all’area del tempio di Ercole. La visita guidata per bambini costa 5 euro. Per prenotazioni coopculture.it