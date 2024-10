Partito Democratico Caltanissetta. Carenza posti negli asili nido, presentata dall’on. Provenzano interrogazione parlamentare

Prosegue l’impegno del Partito Democratico di Caltanissetta per il potenziamento e la crescita dei posti nido della nostra città, a sostegno dei bambini e delle famiglie di Caltanissetta.

A seguito dell’interrogazione presentata dai Consiglieri del gruppo Caltanissetta Futura e Democratica Vagginelli e Turturici, finalizzata a chiarire le iniziative che l’Amministrazione comunale intende assumere per migliorare il servizio, è stata presentata dall’On. Peppe Provenzano – e sottoscritta anche dagli On.li Anthony Barbagallo, Giovanna Iacono, Stefania Marino e Fabio Porta – un’interrogazione parlamentare volta a sollecitare l’attenzione del Governo nazionale su questo tema.

La carenza di posti negli asili nido di Caltanissetta e di tanti altri Comuni è infatti dovuta all’incertezza e inadeguatezza delle risorse finanziarie destinate dal Governo alla gestione del servizio. Si tratta di una situazione che è stata ulteriormente aggravata dal venir meno delle risorse del PAC Infanzia, recentemente denunciata anche dall’ANCI Sicilia.

Ad oggi siamo al paradosso per cui Comuni come Caltanissetta rinunciano a partecipare a bandi di finanziamento per l’implementazione del servizio e la realizzazione di nuovi asili nido perché il Governo non interviene con decisione nello stanziamento di risorse destinate alla gestione del servizio.

Tutto ciò ha ricadute assai pesanti sia per i bambini e per il loro percorso educativo, sia per le famiglie ed in particolare per le donne cui è spesso attribuita la quota più rilevante del lavoro di cura familiare. Non è un caso, del resto, che la provincia di Caltanissetta sia agli ultimi posti delle graduatorie nazionali per la qualità delle politiche per l’infanzia, per il tasso di natalità e per il livello di occupazione femminile. In considerazione di ciò, l’interrogazione presentata dall’On. Provenzano intende verificare quali fattori hanno precluso alla città di Caltanissetta ed a tanti altri Comuni di implementare l’attuale servizio di asili nido e quali iniziative il Governo nazionale intenda assumere per riprogrammare e far i fondi PAC-PNSCIA.

Si tratta di un ulteriore passaggio nell’ambito di una più vasta iniziativa che il Partito Democratico intende promuovere per assicurare ai bambini ed alle famiglie del nostro territorio un servizio più adeguato alle loro necessità, nella consapevolezza che solo dando centralità alle politiche educative e sociali, partendo proprio dalla cura dell’infanzia, sarà possibile costruire una città migliore per tutte e tutti.

Giancarlo La Rocca e Carlo Vagginelli – Partito Democratico Caltanissetta