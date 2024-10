Palazzo del Carmine: gli assessori Delpopolo e Petrantoni si dimettono da consigliere comunale, Lo Muto rinuncia posto in aula consiliare

Gli assessori Guido Delpopolo Carciopolo e Salvatore Petrantoni hanno presentato le loro dimissioni come consiglieri comunali mantenendo l’incarico di assessore nella giunta Tesauro.

“Ringraziamo i cittadini che a giugno ci hanno votato consentendoci di entrare a far parte del consiglio comunale. Un ruolo che nelle precedenti amministrazioni abbiamo svolto con grande lealtà e senso di responsabilità. L’invito del Sindaco Walter Tesauro a far parte della sua giunta, assegnandoci deleghe molto importanti al servizio della città, ci ha onorato e investito di un ulteriore senso del dovere e rispetto nei confronti dei Nisseni – hanno dichiarato i due assessori -. Riteniamo, per lo stesso senso del rispetto e sincerità nei confronti di tutti i cittadini, dimetterci dai nostri incarichi come consiglieri consentendo ad altri rappresentanti eletti dal popolo di poter partecipare attivamente al Consiglio Comunale”.

L’amministrazione comunale procederà a inserire nell’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale la surroga dei due consiglieri dimissionari a vantaggio dei primi non eletti della lista di Azzurri per Caltanissetta e Fratelli d’Italia.A subentrare al consigliere Delpopolo Carciopolo, in quanto primo dei non eletti di Azzurri per Caltanissetta, sarà Andrea Di Carlo. Per il seggio di Fratelli d’Italia il primo dei non eletti è l’attuale assessore Vincenzo Lo Muto che, però, si è allineato alla visione dei colleghi di giunta comunicando ufficialmente la sua rinuncia. A essere convocata per entrare a far parte del consiglio comunale, dunque, sarà Martina Gioia Millaci.“La mia decisione è motivata dal fatto che, attualmente, rivesto già l’incarico di Assessore all’interno della Giunta comunale. Ritengo che l’impegno richiesto per assolvere seriamente e onorevolmente entrambe le cariche non sarebbe compatibile con la dedizione che la nostra città merita – ha dichiarato l’assessore Lo Muto -. Non desidero, pertanto, assumere un ruolo che, in questa situazione, non potrei svolgere con il necessario livello di attenzione e responsabilità. Consapevole dell’importanza del ruolo di Consigliere Comunale, rinuncio dunque all’incarico affinché possa essere affidato a chi potrà dedicarsi con pienezza e costanza a tale funzione”.