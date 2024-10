Mussomeli, Celebrato il Transito di S.Francesco. La preghiera del primo cittadino

MUSSOMELI – Nella centralissima chiesa di S.Francesco di Via Palermo, animata dal coro della comunità francescana si è svolta, ieri sera, la celebrazione del Transito di San Francesco D’Assisi, presieduta dal Superiore Generale della Congregazione dei Frati della Copiosa Redenzione Padre Valdecir Zanata. L’Ingresso introitale ha registrato la presenza dell’Associazione “Amici di San Francesco” che ha sorretto la corona di alloro per l’omaggio della comunità mussomelese al Santo Patrono d’Italia. E’ stato il sindaco Catania che ha provveduto a deporla ai piedi del simulacro. Presente anche Padre Fabrizio ed il diacono Pierenzo Costanzo. Fra le autorità intervenute, il presidente e vice presidente del consiglio comunale, rispettivamente Gianluca Nigrelli e Yosella Schidano, il capitano Lorenzo Pallotta, il M.llo Lorenzo Chiatante e il luogotenente Salvo Imbesi, il comandante dei VV.UU. Attilio Frangiamore e Sebastiano Bellanca per i VV.FF. Presenti anche i rappresentanti della Misericordia, Fratres e della Croce Rossa. Con l’accensione della lampada votiva da parte del primo cittadino, ha avuto inizio la celebrazione fra preghiere ed omelia del celebrante, e la preghiera a San Francesco, a nome della cittadinanza da parte del sindaco. La benedizione dei ramoscelli d’ulivo e la distribuzione ha concluso la celebrazione. Intanto, stasera, Messa solenne nella giornata liturgica del Poverello d’Assisi.