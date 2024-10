Motori. Quarto posto assoluto per il giovane pilota nisseno Salvatore Lo Cascio nel Trofeo Yaris Gr – Cup

Con Il Rally di Sanremo si è conclusa la stagione sportiva per Salvatore Lo Cascio, con un fantastico quarto posto assoluto nel trofeo Yaris Gr-Cup, organizzato da T-Racing. Un risultato che è stato accolto con grande quanto legittima soddisfazione da tutto il team rimasto compiaciuto dal percorso portato avanti.

Nella circostanza Salvatore Lo Cascio, che ha guidato in coppia con Gianfranco Rappa, ha dato il massimo ad ogni gara, dimostrando impegno, passione e dedizione in ogni curva. Il giovane pilota nisseno ha dimostrato non solo tutta la sua abilità di guida ma anche la capacità di gestione nelle gare in cui è stato impegnato facendo vedere ottime cose in termini di personalità, carattere e profilo tecnico.

Un equipaggio, quello composto dal binomio Lo Cascio – Rappa, che ha “fatto correre” i colori della @dlfacademy nelle strade più belle d’Italia. Ovviamente un gran ringraziamento è stato fatto alla stessa DLF Academy che ha sostenuto questo importante progetto sportivo che ha ottenuto grandi risultati per le strade d’Italia con la partecipazione a Rally di valore assoluto.