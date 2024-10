Motori. Iscrizioni aperte per la 25ª Cronoscalata Giarre Montesalice Milo dell’8, 9 e 10 novembre

Dopo il forzato rinvio dello scorso luglio, a causa degli eventi parossistici e della conseguente copiosa caduta di sabbia vulcanica, si mette in moto la macchina organizzativa della 25ª edizione della Cronoscalata Giarre Montesalice Milo – Memorial Isidoro Di Grazia che, quest’anno, si correrà eccezionalmente l’8, il 9 e il 10 novembre prossimi.

Nei giorni scorsi sono state aperte ufficialmente le iscrizioni alla gara che, organizzata dall’Automobile Club Acireale con l’Asd Scuderia Giarre Corse, sarà valevole per tutti i trofei previsti, il Campionato Italiano Velocità Montagna Sud, il Campionato siciliano, il Trofeo dell’Etna, il Campionato italiano bicilindriche e per il Trofeo Santa Venerina.

Gli organizzatori annunciano che i piloti iscritti e verificati lo scorso luglio non dovranno effettuare alcuna preiscrizione, poiché automaticamente registrati alla gara di novembre, e avranno diritto ad uno sconto di 85 euro. A breve prenderanno il via anche tutte le fasi preparatorie della gara, dai lavori di pulizia del tracciato alla messa in sicurezza del circuito, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza ai piloti in gara. Insomma, la macchina organizzativa è ormai in pieno fermento per l’attesa 25ª edizione della storica corsa.

“Speriamo nella cosiddetta ‘Estate di S. Martino’ che cadrà proprio a ridosso della gara – commenta Orazio Maccarrone, presidente della Scuderia Giarre Corse – L’obiettivo è raggiungere un numero di iscrizioni importante, come quello delle precedenti edizioni. Invito tutte le scuderie e i piloti a partecipare anche perché, visto lo slittamento, la Cronoscalata Giarre Montesalice Milo rappresenterà l’ ultima gara in Italia valevole per il Campionato Italiano Velocità Montagna Sud”.