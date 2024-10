Licata. Esonda il fiume Salso, alcune abitazioni evacuate

Il fiume Salso, in territorio di Licata, in provincia di Agrigento, è esondato. Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile è aperto da stamani. Il sindaco di Licata, Angelo Balsamo, ha coordinato una riunione operativa con le forze dell’ordine e ha rivolto un appello ai concittadini affinché non escano da casa “se non è strettamente necessario”. Alcune abitazioni in prossimità del fiume sono state evacuate. Il comune ha attivato il numero di telefono 3386304453 a cui segnalare eventuali emergenze.

Fonte foto: Centro meteorologico siciliano