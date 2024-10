Il 19 e 20 ottobre a Gela arriva lo spettacolo “L’insostenibile leggerezza di mia suocera”

Arriva, “L’insostenibile leggerezza di mia suocera”. Una produzione dell’Associazione Piccadilly Production, per la direzione artistica di Luciana Turina. Appuntamento sabato 19 ottobre, alle 21:15, e domenica 20 ottobre, alle 18:15, in Piazza Sant’Agostino, 31.

In scena, una delle situazioni che, spesso, soprattutto in Italia, crea divergenze, per non dire scontri, ovvero l’incapacità di gestire il rapporto con la suocera che, in questo caso è interpretata da Concetta Lazzaro, che ha fatto sposare la figlia (Maria Chiara Signorello) con un uomo molto più grandi di lei (Gianluca Barbagallo) a patto e condizione che la suocera vivrà con gli sposi vita natural durante l’esigenza di intimità della coppia viene, però, minata dalla presenza, sempre invadente, della suocera appunto.

Ciò induce il genero a cercare tutte le soluzioni per liberarsene e, dopo una serie di esilaranti intrecci ed equivoci, tramati dalla complicità della cameriera (Salvatore Manciagli), avviene la svolta. Il resto lo si scoprirà a Teatro. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 15 euro (platea intero); 12 euro (platea ridotto over 65); 12 euro (galleria intero) e 10 euro (gallerie ridotto). Per info e prenotazioni, basta contattare i numeri 09331963837 o 3519385514. Botteghino aperto dal lunedì al sabato, dalle 17 alle 20.