“Giornata Nazionale Uildm”: La sezione di Mussomeli e Pro Loco in piazza.

MUSSOMELI – Domani 26 ottobre, a partire dalle 10:30, i volontari della UILDM sarannomo in piazza Umberto per promuovere la Giornata Nazionale UILDM. Si tratta di un appuntamento che, ogni anno, oltre a far conoscere le attività dell’Associazione, permette di parlare di diritto alla mobilità. La possibilità di muoversi proprio liberamente, infatti, apre l’orizzonte a molte altre opportunità, come quella di costruire percorsi di autonomia personale e di Vita indipendente e di scegliere liberamente per la propria vita.. Collaboreranno all’iniziativa saranno anche i volontari e le volontarie della Proloco. Per tutta la mattina saranno distribuite la latta con all’interno il “Mobiloca”, al costo di 12 euro, e riproporranno la versione interattiva e ludico-didattica del gioco.