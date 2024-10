Gela. Guardia di Finanza, dopo 40 anni di servizio il Maresciallo Ordinario Cristoforo Corfù va in pensione

Il Maresciallo Ordinario Cristoforo Corfù, dopo 40 anni di servizio nel Corpo della Guardia di Finanza, conclude il servizio attivo e viene collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Originario di Gela (CL), si è arruolato nel Corpo nel 1984. Dopo la frequenza del corso d’istruzione presso la Scuola Allievi Finanzieri di Mondovì (CN) è stato trasferito nel 1986 alla Brigata di Sasso Maggiore (PR), quindi è stato assegnato alla sede di Caltanissetta nel 1997. Successivamente, nel grado di Brigadiere, ha prestato servizio, sin dal 2001, presso la Brigata di Monasterace (RC) e dal 2005 alla Tenenza di Roccella Ionica (RC).

L’ispettore rientrato definitivamente in Sicilia nel 2008 con una prima assegnazione alla Tenenza di Mussomeli, ha prestato servizio dal 2011 alla Compagnia di Gela (odierno Gruppo Gela) ove ha curato, in prima persona, numerose attività di servizio a contrasto degli illeciti economico-finanziari, distinguendosi per professionalità, correttezza e abnegazione che gli sono valsi, negli anni, numerosi compiacimenti e altrettante attestazioni di stima da parte dei Superiori gerarchici e dell’Autorità Giudiziaria.

L’ispettore, padre di due figli di cui uno appartenente alla Guardia di finanza, ha rappresentato un costante punto di riferimento, sotto il profilo professionale e, ancor di più, umano, per i colleghi e i propri superiori.

Il Comandante Provinciale – Col. Stefano Gesuelli – ha ricevuto l’Ispettore in occasione del congedo presso la caserma “Col. E. Ivagnes” di Caltanissetta, per testimoniare il legame indissolubile che unisce gli appartenenti alla Guardia di finanza, sia in servizio che in congedo.

Al Maresciallo Ordinario Cristoforo Corfù vanno i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni, caratterizzato dall’entusiasmo che lo ha sempre contraddistinto.