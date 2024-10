Codere: completata ricapitalizzazione, apre nuova fase finanziaria

(Adnkronos) – Grupo Codere, multinazionale leader nel settore dell'intrattenimento e del gioco, annuncia di avere "completato con successo il suo processo di ricapitalizzazione globale, segnando l'inizio di una nuova fase di stabilità finanziaria e crescita strategica per la compagnia. Questa operazione storica ha fornito una soluzione completa e definitiva per rafforzare la struttura del capitale di Codere, garantendo stabilità a lungo termine e assicurando la vitalità e la crescita del gruppo nell'ambito del suo nuovo Piano strategico". Con questa ricapitalizzazione, Codere ha ridotto il proprio debito societario lordo da circa 1.400 milioni di euro a circa 190 milioni, che si traduce in un debito netto consolidato di circa 65 milioni di euro, equivalente a 0,5 volte l’EBITDA normalizzato al 2023, prima dell’IFRS16. Inoltre, la compagnia ha ricevuto un apporto di circa 60 milioni di euro di nuova liquidità, che contribuirà a rafforzare il suo piano aziendale e a migliorare la sua solvibilità e salute finanziaria. Gonzaga Higuero, CEO del Gruppo Codere, ha dichiarato: “L'operazione rappresenta un successo decisivo per Codere, una garanzia per il futuro che assicura la nostra posizione finanziaria e rilancia la capacità dell'azienda di raggiungere gli obiettivi di crescita prefissati. Apprezziamo la fiducia dei nostri clienti, il supporto dei nostri investitori e l'impegno del nostro team. “Siamo pronti a generare valore per tutti i nostri stakeholder”. La ricapitalizzazione, in vigore dal 15 ottobre 2024, è stata sostenuta all'unanimità dai creditori di Codere, con un sostegno superiore al 99% nella maggior parte dei principali strumenti finanziari. Questo traguardo segna l'inizio di una nuova fase di stabilità finanziaria e rafforza la capacità del gruppo di crescita e di creazione di valore a lungo termine. Con una struttura del debito ottimale e una maggiore liquidità, Codere è in grado di sfruttare nuove opportunità di espansione nei suoi mercati chiave in America Latina ed Europa, consolidando così la sua leadership nel settore. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)