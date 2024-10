Cefpas Caltanissetta. Consulta ritiene illegittima la qualifica come ente del servizio sanitario regionale

La Corte costituzionale ha ritenuto illegittima la qualificazione del centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario di Caltanissetta come ente del servizio sanitario regionale. “L’estensione del perimetro sanitario ad enti diversi, come ha fatto la disposizione impugnata, avrebbe rischiato di intaccare i fondi destinati a garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA)”, afferma la Corte. “In forza di un principio costante della giurisprudenza costituzionale, poiché la Regione Siciliana è assoggettata ad un piano di rientro – ha inoltre argomentato la Consulta – non può introdurre nell’esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute, prestazioni afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste per il raggiungimento dei LEA, al duplice scopo di “garantire contemporaneamente il processo di risanamento e i LEA, attraverso un rigoroso percorso di selezione dei servizi finanziabili (sentenze n. 51 del 2013 e, quanto alla Regione Siciliana, n. 62 del 2020)”.