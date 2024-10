Campofranco. Evade dai domiciliari, arrestato 51enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Mussomeli, in Campofranco, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale DDA della Procura della Repubblica, per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, a carico di un 51enne, il quale si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con applicazione di braccialetto elettronico, nell’ambito dell’indagine Antiqua, eseguita nel mese di maggio di quest’anno, condotta dai Carabinieri di Caltanissetta e coordinati dalla medesima Direzione Distrettuale Antimafia. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Caltanissetta. L’aggravamento è stato disposto a seguito della contestazione del reato di evasione dagli arresti domiciliari.