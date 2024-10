Caltanissetta. Via Libertà, riparato il guasto lungo un tratto della condotta idrica

Sono stati completati nell’arco di 48 ore i lavori necessari per riparare il guasto verificatosi lungo un tratto della condotta idrica in via Libertà a Caltanissetta.

Le squadre di pronto intervento di Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, hanno provveduto a posare circa venti metri di nuova condotta.

Tale intervento non ha avuto alcuna ripercussione sul programma della distribuzione idrica.

Il tratto di strada interessato dai lavori è stato prontamente riaperto al traffico e reso transitabile anche in attesa della posa del manto di asfalto.