Caltanissetta. Risiko Club Ufficiale, il 3 ottobre al via al secondo turno del XV° torneo “Eclettica”

Domani giovedì 3 alle ore 20.30 (start 21.00), presso Eclettica Street Factory di via Rochester, si giocherà il II° turno del XV° torneo “Eclettica”.

Dopo la prima giornata, che ha fatto registrare 28 iscritti con 7 tavoli ( un vero e proprio record), si attendono per domani nuovi giocatori che potranno fare lievitare i tavoli in cui si misureranno le capacità e la fortuna delle risikanti e dei risikanti nisseni.

Intanto è stata completata la squadra che parteciperà al Campionato Nazionale a Squadre di Bologna (18- 19- 20 ottobre) composta da:

Mariella Brucculeri (MaryMojito) Manuel Carapezza (Disumanuel) Capitano Maurizio Giunta (Risiko55) Aurelio Mazzè (Auro) Michele Pecoraro (Miki) Andrea Kiswarday (Plasma97)

I nisseni andranno a Bologna cercando di dare il massimo e confermare, se non migliorare, il secondo posto dell’anno scorso.

“La squadra di quest’anno, che viene composta dalla posizione dei giocatori nella classifica del ranking 2024 riservata agli iscritti al club, – dichiarano dal direttivo del RCU nisseno- conferma il mix del nostro Club: l’esperienza dei più “esperti” con la “freschezza” dei più giovani. È la miscela che ci ha fatto conquistare il secondo posto l’anno scorso con grande sorpresa di tutti, compresa la nostra. Speriamo anche quest’anno, che ci vede per la terza volta presenti al CNS, di portare a casa un buon risultato consci che nel gioco del Risiko! se i dadi non “girano” per il verso giusto c’è poco da fare!”.

Chi volesse può ancora iscriversi al XV° torneo recandosi domani sera entro le 20,45 presso Eclettica e giocare al più bel gioco di strategia del mondo: il Risiko!