Caltanissetta. Raccontare la sicilianità, dal 17 ottobre la Mostra Personale di Mauro Fornasero

A partire da giovedì 17 ottobre 2024, presso il Circolo dei Nobili di Corso Umberto I (punto informativo Pro Loco di fianco al portone principale di Palazzo del Carmine), si terrà la “Mostra Personale di Mauro Fornasero”, eclettico artista nisseno che esporrà i suoi quadri fino al 15 novembre.

Architetto di professione, si è cimentato sin dall’adolescenza con ottimi risultati nel disegno e nella pittura, oltre a coltivare negli anni la passione per la fotografia. Con le sue tonalità forti e vivaci, esprime una personale interpretazione di alcuni tratti della sicilianità, con un riferimento costante ai tradizionali carretti siciliani e ad alcuni simboli identitari della nostra regione.

L’arte di Mauro Fornasero, che si manifesta anche attraverso la decorazione di oggetti come vasi e oggetti in legno, ha ottenuto diversi riconoscimenti e premi, travalicando anche i confini nazionali in occasione di diverse mostre collettive e personali all’estero. Tutto ciò anche grazie ai tratti distintivi ben riconoscibili delle sue opere, influenzati dalle linee geometriche della sua formazione e soprattutto dal legame con le proprie origini.

“Un’esposizione poliedrica che raccoglie un po’ tutti i lavori eseguiti negli ultimi 15 anni – ha dichiarato l’artista. Sono opere che raccontano periodi e stili diversi che aiutano a comprendere il mio percorso, che però ha un evidente filo conduttore: la sicilianità.

Sono sempre ricorrenti i riferimenti a simboli ed elementi caratteristici della nostra Isola. Ho utilizzato una tecnica mista, acrilico su tela nella maggior parte dei casi, ma anche matite e carboncini, mentre il gusto geometrico, con qualche richiamo anche al Cubismo, deriva senz’altro dai miei studi di architettura”.

La mostra è accessibile tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e nel pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00 presso l’Info-Point della Pro Loco Caltanissetta (Corso Umberto I, 138).