Caltanissetta. Attività di controllo della Polizia Stradale, prosegue la campagna “ROADPOL Focus on the road”

La Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta, nell’ambito delle direttive compartimentali, ha incrementato il controllo degli autoveicoli sui tratti di strada provinciali, statali ed autostradali di competenza, eseguendo un’operazione dal 7 al 13 ottobre, denominata “ROADPOL Focus on the road” disposta da Ministero dell’Interno. Lo scopo della campagna è stato indirizzato al corretto utilizzo di telefoni cellulari, smartphones e cuffie sonore ed al corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di ritenuta in genere al fine di ridurre il numero delle vittime della strada e degli incidenti stradali.

La Polizia Stradale di Caltanissetta e del Distaccamento di Gela, nei tratti di rispettiva competenza, nella sola giornata di ieri hanno controllato 59 veicoli e 82 persone, hanno impiegato 9 pattuglie elevando 20 infrazioni e decurtato 45 punti sulle patenti di guida.

L’attività sanzionatoria ha riguardato maggiormente il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, nonché altre importanti violazioni delle norme di comportamento.