Caltanissetta. All’IISS Luigi Russo celebrate la Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato e quella della Memoria e dell’Accoglienza

CALTANISSETTA. Le classi quinte dell’indirizzo tecnico economico per le relazioni internazionali dell’IISS Luigi Russo di Caltanissetta hanno celebrato la giornata mondiale del migrante e del rifugiato (29 settembre) e la giornata mondiale della memoria e dell’accoglienza (3 ottobre) con una interessante iniziativa formativa promossa dal referente per l’educazione alla legalità.

Gli studenti hanno incontrato l’avv. Chiara Vagginelli e l’avv. Maria Laura Attenasio, esperte in diritto delle migrazioni, che hanno illustrato la vigente normativa in tema di concessione del permesso di soggiorno e le relative tutele nei casi consentiti di protezione internazionale. L’illustrazione del quadro normativo di riferimento è stato arricchito dalla narrazione di una serie di casi pratici, oggetto di studio, attraverso i quali è stata aperta una breccia verso il mondo dei migranti, lontano e poco conosciuto, al fine di rompere il muro di diffidenza verso persone in cerca di nuove opportunità e di una vita serena, sia pure in un paese lontano dal loro.

Al termine i ragazzi hanno incontrato Ibrahima Lo, un giovane senegalese che è giunto ancora minorenne in Italia a bordo di una imbarcazione di fortuna ed è riuscito ad integrarsi nel nostro paese tanto da diventare assistente al Parlamento europeo oltre che autore di diversi libri. Il racconto dell’esperienza del giovane immigrato e delle vicissitudini che ha dovuto attraversare nel proprio paese e nella traversata del mediterraneo, commovente e drammatico, ha sollecitato negli studenti significative riflessioni sulle cause geopolitiche del fenomeno migratorio e sulla necessità di generare un clima di accoglienza ed integrazione nei confronti di persone di cultura e tradizioni diverse, ma portatori di legittime e condivise istanze di umanità.