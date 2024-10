Apre a Caltanissetta il Kalat Country Club, Open Play Day il 19 ottobre per un centro sportivo unico nel panorama nazionale e regionale

Il Kalat Country Club è un Centro Sportivo che nasce nel cuore della Sicilia con l’obiettivo di offrire un’esperienza coinvolgente ed eccellente ai propri “ospiti”.

Il “Castello” dello sport è stato realizzato nella provincia siciliana di Caltanissetta detta dei “castelli” da cui prende il nome “Kalat”.

Come ogni castello che si rispetti al suo interno si trovano spazi adatti per ogni forma di aggregazione sociale: dalle attività sportive, agli eventi per ogni fascia di età ed il food&drink.

L’offerta integrata di diverse discipline sportive, gli spazi comuni destinati agli eventi ed all’accoglienza non solo degli atleti ma anche delle famiglie, delle aziende e delle scuole, rendono il Kalat Country Club una struttura unica nel panorama del mondo sportivo nazionale e regionale.

Al Kalat Country Club è possibile giocare in ogni stagione dell’anno sia in modalità “Indoor” che “Outdoor”, con un’offerta sportiva dedicata alle discipline del Tennis, Padel, Pickleball, Badminton, Beach Volley e Beach Tennis.

Non soltanto i campi da gioco ma anche gli spogliatoi sono stati progettati per offrire ampi e confortevoli spazi agli atleti ed agli arbitri egli addetti ai lavori.

Nell’area Indoor il “K Sport Point” e la “Terrazza del Kalat” garantiscono il servizio di accoglienza e la possibilità di assistere ad ogni azione di gioco in ogni campo.

All’interno della struttura troviamo il K Bar ed il K Restaurant per i momenti conviviali e di relax, il parco giochi per i più i piccoli ed una grande sala meeting per gli incontri formativi ed i workshop di ogni genere.

“Siamo davvero emozionati ed orgogliosi di quanto abbiamo fatto fino ad ora – affermano dal Management del Kalat Country Club – abbiamo lavorato duro ed intensamente per tanti mesi. Vogliamo innanzitutto ringraziare ogni singolo lavoratore delle tante maestranze di i nostri collaboratori che ogni giorno hanno lavorato con impegno e passione per arrivare fino ad oggi. Sappiamo che stiamo iniziando adesso e, quindi, siamo consapevoli che il nostro percorso sarà impegnativo. Abbiamo uno staff tecnico di tutto rispetto in ogni settore, questo ci consentirà di ottenere i risultati che ci siamo prefissati. Siamo convinti che faremo bene e riusciremo a regalare al nostro Territorio molteplici soddisfazioni, non soltanto sportive ma anche economiche, sociali e culturali.

Invitiamo tutti a partecipare all’Open Play Day, giorno 19 ottobre dopo il taglio del nastro alla presenza delle Istituzioni, sarà possibile giocare su tutti i nostri campi in modalità gratuita e per l’intera giornata. Sarà una festa di sport e divertimento, Vi aspettiamo”!

Info Open Play Day

Gli ospiti potranno recarsi al K Info Point all’ingresso della struttura per ricevere le info utili per accedere. Registrandosi al K Sport Point all’interno dell’Area Indoor, potranno ottenere il pass per il campo assegnato dove troveranno le K Girls ed i K Boys per accedere al terreno di gioco.

Durante la giornata sarà possibile partecipare alle lezioni di Padel e Pickeball, giocare a Tennis, Padel, Pickleball, Badminton e Beach Volley, il tutto in modalità gratuita.

L’Open Play Day sarà attivo dalle ore 11.30 alle ore 23.00 del 19 ottobre.

