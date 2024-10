A Resuttano già si pensa al Presepe Vivente. Costituito il comitato

RESUTTANO – La comunità ecclesiale di Resuttano si rimette in moto per organizzare la XXIII edizione del Presepe Vivente. Da giorni i volontari hanno iniziato ad incontrarsi, nel solito clima di amicizia e collaborazione che li contraddistingue per buttare le basi per la rappresentazione del Natale von la nascita del Bambino Gesù e la rievocazione degli antichi mestieri che raggiunge quest’anno i 25 anni da quando un gruppo di volontari “visionari” per i tempi, diedero vita con tanti sacrifici alla prima edizione. Per la ricorrenza dei 25 anni, l’arciprete parroco don Ignazio Carrubba e i volontari hanno voluto alzare ancora di più l’asticella, avendo intenzione di ampliare gli spazi per nuove e inedite scene. Già decise le date: 26 dicembre, apertura del presepe, domenica 29 e si chiude il 6 gennaio con l’arrivo dei Re Magi. Quest’anno si è costituito un vero e proprio comitato per coordinare al meglio tutte le fasi di attuazione. I volontari sembrano carichi di entusiasmo pronti a realizzare un Presepe Vivente sempre all’altezza delle aspettative. Intanto, l’invito è rivolto a tutti coloro che vogliano partecipare con proposte ed operosità partecipando alla riunione che si terrà nei locali della chiesa San Paolo martedì 8 ottobre alle ore 21,15.