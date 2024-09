Sutera. Il 25 settembre a Palermo sarà proiettato il film “Il Giudice e il Boss” con l’attore suterese Omar Noto

SUTERA. Il prossimo 25 settembre sarà un giorno speciale per la comunità suterese. Alle ore 20:30 a Palermo nella sala del cinema Rouge et Noir, in Via Verdi verrà proiettato il film “Il giudice e il boss” del regista Pasquale Scimeca, incentrato sulla vita del giudice Terranova , ucciso dalla mafia insieme al maresciallo Lenin Mancuso il 25 settembre 1979.

Nel cast del film ,con un ruolo molto significativo, ci sarà anche l’attore suterese Omar Noto. Nell’ occasione della prima parteciperà all’evento anche il sindaco di Sutera Giuseppina Catania anche per dare lustro alla presenza di Omar nel cast del film.