Storie di sport e solidarietà. Da Padova a Caltanissetta in bici: continua il “viaggio per un sorriso” di Simone Ventura

Ieri la Calabria. Oggi è Messina la tappa d’arrivo per Simone Ventura, il giovane orgoglio nisseno che ha scelto di intraprendere un viaggio impegnativo e pregno di solidarietà in sella alla sua bici da strada.

Ventitré anni, 1500 chilometri da percorrere – alcuni già macinati –, e un animo altruista. Inizia così la storia di Simone, partito da Padova, città in cui si è trasferito nel 2021 e dove lavora come tecnico delle telecomunicazioni, lo scorso 29 agosto e deciso a girare l’Italia in bici sino ad arrivare a Caltanissetta, sua città d’origine.

“Volevo un momento per me – dichiara Simone Ventura –, ma anche vivere la bicicletta in maniera differente. Ecco perché ho deciso di fare questo viaggio: sarei passato in posti dove non sono mai stato e avrei conosciuto veramente l’Italia.””



























Un viaggio, un giro d’Italia che non riempie solo di bellezza italiana gli occhi, ma anche il cuore del prossimo; sì, perché Simone Ventura ha aperto una raccolta fondi per donare un sorriso e piccoli regali ai reparti pediatrici.

Continua Simone Ventura: “Verso i primi di agosto volevo dare un senso più profondo al mio viaggio e così ho aperto una raccolta fondi per fare del bene agli altri.”

Oggi, Simone afferma di aver raccolto più di 1000 euro e di aver fatto già una piccola donazione a un’associazione di volontariato a Taranto – altra tappa del suo viaggio –, che si occupa di sostenere persone che vivono in stato di disagio socioeconomico.

In solitudine e vivendo luoghi italiani meravigliosi, i primi quattro giorni Simone ha percorso la costa Adriatica arrivando in Puglia, pedalando per circa 200 chilometri al giorno su strade pianeggianti; proseguendo è giunto a Taranto – dove è stato ospitato da un gruppo di amici –, in Calabria e ha cominciato la conclusione del suo viaggio raggiungendo la Sicilia, dove le tappe di chilometri sono diminuite poiché le strade sono in salita e in discesa: l’arrivo in Caltanissetta di Simone è previsto per domenica, 8 settembre, alla Badia, nella sede del Vespa Club.

“Questa esperienza – dichiara ancora Simone Ventura –, ti fortifica, ti fa crescere come persona: ci vuole tanto spirito di adattamento.”

E Simone sa come destreggiarsi in sella alla sua bici, grazie anche alla sua preparazione ed esperienza sportiva, iniziata come podista e proseguita, dopo una serie di eventi, come corridore in bici da strada. E periodici sono anche i suoi controlli medici per vivere in sicurezza le sue esperienze sportive.

Un’iniziativa che ha dell’incredibile, quella di Simone, che dimostra come la volontà, l’amore per lo sport e per il prossimo possano essere motore di stimolo per la società.

A questo link è possibile seguire il viaggio di Simone Ventura: https://www.instagram.com/in_viaggio_per_un_sorriso_?igsh=MXc2NnkxZjJudW1pNA==