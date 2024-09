Sinistra Italiana Caltanissetta. Autonomia differenziata: ecco il bilancio dell’attività di raccolta firme per l’abrogazione della legge

Il Circolo di Sinistra Italiana “Enrichetta Casanova Infuso” di Caltanissetta intende mostrare la propria gratitudine verso la cittadinanza dimostratasi sensibile al tema dell’autonomia regionale differenziata.

I sette banchetti, organizzati dal Circolo durante il periodo estivo, hanno centrato un duplice obiettivo:

raccogliere un numero straordinario di firme (più di quattrocento), risultato ancor più eccezionale se rapportato alla complessità del tema politico e al periodo estivo

avere l’opportunità di consapevolizzare la cittadinanza sul senso della contestazione civile senza essere proni agli incantamenti demagogici che molta parte hanno tutt’ora nell’iniziativa politica di taluni partiti e movimenti cittadini.

Infatti, la chiarezza espositiva delle ragioni dell’abrogazione di una legge iniqua, che si ricorda essere stata approvata lo scorso giugno in Parlamento dai maggiori partiti della Destra (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) ha portato i cittadini a comprendere appieno che tali partiti, nella corsa all’accaparramento di risorse finanziarie e di capitale umano, hanno posto le basi per decretare l’impoverimento del Meridione, declinando in senso antisolidaristico le disposizioni della Costituzione in fatto di equità.

In tal senso, per il Circolo la costituzione dei banchetti ha dimostrato il suo enorme potenziale politico non solo nella raccolta delle firme quanto piuttosto nell’attività di educazione politica.

Perché un cittadino, se si ritrova nelle condizioni di essere bene informato, acquisisce più autonomia e, dunque, la libertà.

In conclusione, il Circolo desidera ringraziare tutti i cittadini che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato, i suoi iscritti per aver concretamente provveduto all’organizzazione dei banchetti e, non da ultimo, le avvocate Luisa Di Vita e Marianna Valenti, iscritte all’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, per aver offerto il servizio di autenticazione delle firme con estrema disponibilità e abnegazione.