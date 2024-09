Serradifalco. Avviato dall’amministrazione comunale l’iter per la stabilizzazione di 14 Asu

SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Leonardo Burgio, ha avviato l’iter procedurale per la stabilizzazione dei lavoratori che svolgono attività socialmente utili (Asu) nel Comune. Attualmente sono 14 in totale i lavoratori impegnati nello svolgimento di attività socialmente utili.

<E’ volontà di questa Amministrazione procedere all’attivazione delle procedure finalizzate all’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati nello svolgimento di attività socialmente utili>, ha sottolineato la stessa amministrazione comunale. Ciò in applicazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 75/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 112/2023. Tale assunzione sarà attuata nel rispetto delle norme e dei vincoli assunzionali normativi vigenti ed in coerenza con i fabbisogni di personale del Comune.

Trattandosi di stabilizzazioni coperte dal contributo regionale, le stesse non sono da includersi nella spesa del personale del Comune. La stabilizzazione dei 14 lavoratori Asu in servizio al Comune avverrà pertanto con onere a carico della Regione Siciliana. Pertanto, l’amministrazione Burgio ha dato mandato agli uffici comunali al fine di predisporre gli atti di loro competenza per la redazione del Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione (PIAO) mediante l’inserimento degli stessi 14 lavoratori Asu al fine di procedere alla loro stabilizzazione a tempo parziale indeterminato che, anche qui, è destinata a chiudere una lunga quanto estenuante partita di precariato che si è purtroppo dilungata nel corso degli anni, con lavoratori di questo bacino che hanno alle loro spalle decine di anni di precariato.