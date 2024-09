Serradifalco. Aggiudicati i lavori per la conversione di servizi igienici in spazio espositivo per lo sport

SERRADIFALCO. Sono stati aggiudicati i lavori per la conversione dei servizi igienici pubblici attigui allo stadio comunale in spazio espositivo ed efficientamento energetico. Conclusa la conferenza dei servizi nella quale il Comune ha dato il parere di conformità urbanistica e l’Asp il parere igienico sanitario, è stato ora approvato in via amministrativa anche il progetto esecutivo degli stessi lavori.

E ora la gara pubblica è stata espletata dal Comune tramite indagine di mercato sul Mepa basata su confronto di preventivi ed è stata rivolta a 3 operatori economici. La trattativa è stata diretta ed è emerso che l’offerta più vantaggiosa è stata quella dell’impresa Cantieri Edili Fratelli Scarlata. L’impresa, per la cronaca, ha offerto un ribasso del 12,63%. L’importo relativo ai lavori di conversione dei servizi igienici pubblici in spazio espositivo ed efficientamento energetico è di 46.242,08 euro, oltre oneri della sicurezza pari a 1.113,50 euro, ed Iva al 10% pari ad 4.735,56 per un importo complessivo di 52.091,14 euro.

Il progetto approvato, che prevede un importo complessivo di 70.000 euro, di cui 54.040,23 euro per lavori, e 15.959,77 euro per somme a disposizione dell’Amministrazione, punta alla riqualificazione di uno spazio creato negli anni ’70 del secolo scorso come struttura per ospitare bagni pubblici. Una destinazione che, dopo qualche anno, s’era rivelata poco funzionale, tant’è che dopo qualche anno fu chiusa.

I lavori sono stati resi possibili grazie al fondo per il 2024 di 70 mila euro destinato al Comune di Serradifalco e stanziato dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni. Il progetto prevede la trasformazione dello spazio destinato a servizi igienici pubblici, da tempo chiusi al pubblico ed inutilizzati, in uno spazio espositivo per la promozione dello sport.