Serradifalco. Affidato incarico per verifica materiali utilizzati per interventi al Campo sportivo

SERRADIFALCO. Proseguono i lavori al campo sportivo comunale con la procedura per le prove di laboratorio per verificare i materiali utilizzati per la realizzazione di questi interventi di completamento e adeguamento del campo sportivo comunale di via Chiarelli.

Il Comune ha provveduto all’affidamento dell’incarico per l’esecuzione di queste prove di laboratorio. Per la realizzazione dei lavori strutturali ed il collaudo in corso d’opera occorre procedere con le prove su pali in situ e di laboratorio per la caratterizzazione dei materiali strutturali. L’onere relativo ai costi di tali prove è a carico della Stazione Appaltante, cioè del Comune che utilizzerà le somme a disposizione previste appositamente nel quadro economico del progetto.

Lo stesso Comune ha acquisito per le vie brevi un preventivo da parte dell’impresa Plp Group srl, con sede a Baronissi e sede distaccata a Racalmuto di 1408 euro oltre Iva al 22%. Offerta risultata conveniente per la stazione appaltante in relazione ai prezzi praticati per tali prestazioni nel mercato locale. In questo modo, ha proceduto all’affidamento diretto dell’incarico applicando il principio della rotazione e prossimità al fine di utilizzare un laboratorio per le prove vicino al cantiere. Il Laboratorio aggiudicatario è autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad effettuare e certificare le prove e i controlli sui materiali da costruzione.