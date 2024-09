Serie D. All’Esseneto la Sancataldese cerca punti importanti nel derby siciliano contro l’Akragas

C’è grande attesa per la sfida tra l’Akragas e la Sancataldese. In settimana la società agrigentina ha cambiato allenatore con Gaspare Cacciola che ha preso il posto di Lillo Bonfatto. La Sancataldese, che finora ha ottenuto 3 pareggi nelle prime tre gare disputate in campionato, punta ad uscire imbattuta nel derby siciliano con l’Akragas, e perché no tentare anche di conquistare i tre punti.

Impresa non facile ma nemmeno impossibile per una squadra come quella di Orazio Pidatella che, fin qui, ha comunque dimostrato combattività, compattezza e personalità. Per la gara di domenica si prevede la presenza di numerosi tifosi della Sancataldese sugli spalti dell’Esseneto. In questo senso, la società Sancataldese ha reso noto che sono disponibili i biglietti per assistere alla gara Akragas – Sancataldese valevole per la 4^ giornata del campionato di serie D.

I biglietti per il settore ospiti potranno essere acquistati al prezzo di 10 € (ragazzi fino a 12 anni gratis) a San Cataldo presso: Tabaccheria Menna C. Vittorio Emanuele n. 98 e presso la Tabaccheria Cammarata in C. Vittorio Emanuele n.13. La prevendita si chiuderà sabato alle ore 20. Sarà anche possibile acquistare il tagliando anche al botteghino dello stadio Esseneto di Agrigento il giorno della partita al costo di 10 €.