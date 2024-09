Serie D. Al “Gaeta” la Sancataldese strappa un punto all’Enna e resta imbattuta in campionato

Nella seconda giornata del girone I del campionato di serie D finisce in parità 0-0 tra Enna e Sancataldese. Trasferta difficile per i verdeamaranto di mister Pidatella che, tuttavia, hanno saputo tenere botta alle offensive dei padroni di casa ribattendo con diverse iniziative pericolose.

Su una di queste Montaperto ha fallito la palla del possibile vantaggio verdeamaranto. Nella ripresa il copione del match sostanzialmente non è cambiato, con le due squadre che hanno provato in ogni modo a superarsi senza tuttavia riuscirci. Alla fine, uno 0-0 che consente alla squadra verdeamaranto e all’Enna di mantenersi imbattute in campionato.

La squadra del presidente Lacagnina s’è battuta con ardore e determinazione andando vicino diverse volte al gol contro un’Enna che ha disputato una gara volitiva nel corso della quale ha creato diverse palle gol che, solo per l’imprecisione dei suoi avanti, non si sono tradotte in gol.

Nel complesso dunque un match nel quale un punto per uno, pur lasciando qualche recriminazione, non ha fatto male a nessuno. Domenica prossima la Sancataldese è attesa al “Valentino Mazzola” da un match altrettanto impegnativo contro il Paternò che ha pareggiato con la Nissa. In quell’occasione i verdeamaranto dovranno in ogni modo tentare tra le mura amiche di conquistare una vittoria che sarebbe anche la prima di questo campionato. (Foto Sancataldese Calcio Official)