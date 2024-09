San Cataldo. Il 13 e 14 settembre nella villa comunale c’è “Birbalandia & Comedy Magic Show” per i ragazzi con ingresso gratuito

SAN CATALDO. Nella Villa Comunale di San Cataldo, venerdì 13 e Sabato 14 settembre dalle ore 18.30, avrà luogo la manifestazione BIRBALANDIA & COMEDY MAGIC SHOW: la due giorni ad ingresso gratuito dedicata ai ragazzi, ma che dà spazio anche alle famiglie e agli adulti di tutte le età.

Si comincia alle ore 18,30 in punto con l’apertura di ben due gonfiabili installati nello spazio adiacente il campo di bocce, nella parte alta della villa comunale: i ragazzi potranno divertirsi in sicurezza ed è prevista anche la distribuzione di zucchero filato così come si conviene nei Luna Park.

Alle ore 20.30 di venerdì prossimo, sul palco appositamente allestito, si esibirà Nelson e il pappagallo magico Chiquito con uno spettacolo di teatro e magia dal titolo “Meglio un pollo crudo oggi… che una gallina cotta domani”.

Antonino Bonelli in arte Nelson è un pioniere del cabaret magico: personaggio televisivo, più volte ospite in programmi Mediaset tra i quali citiamo Buona Domenica, Costanzo Show, Biberon trasmesso in diretta dal Bagaglino e Insieme condotto da Salvo La Rosa.

Con i suoi pappagalli si esibisce anche nei più importanti parchi tra i quali lo Zoosafari di Fasano ed Etnaland, il più grande parco divertimenti del Sud Italia. Nelson oltre ad essere un fantasista prestigiatore comico è un ventriloquo e si esibisce con l’inseparabile Chiquito, il variopinto pappagallo in grado di eseguire, in libertà, numeri divertenti e magici.

L’indomani, Sabato 14, oltre al divertimento nei gonfiabili e la degustazione di zucchero filato, si esibirà Mr Karciofen in uno spettacolo altrettanto comico ed effervescente. Michele Celeste in arte Mr Karciofen presenterà il suo spettacolo di teatro e magia dal titolo “L’emulo di Houdinì: faccio questo per pagare l’affitto di casa!”. Mr. Karciofen è un personaggio che ha raggiunto visibilità nazionale con la partecipazione nella terza serie de I Cesaroni e nel programma Cultura Moderna condotto da Teo Mammucari dove è stato finalista, entrambi per Mediaset.

A conclusione delle due serate saranno riproposti su maxi schermo i fumetti animati di SuperGulp con i cult del Gruppo TNT vedremo anche L’Uomo Ragno, I Fantastici 4, ecc.

Dunque gli spettatori di tutte le età avranno modo di poter prendere posto nelle poltroncine fatte collocare appositamente dal Comune ed assistere a spettacoli comici assolutamente inediti nel loro genere per San Cataldo.

Birbalandia è organizzata dall’Associazione Artistica La Condotta, che fa capo al Teatro La Condotta di San Cataldo. La realizzazione è stata possibile grazie al contributo economico dell’Amministrazione Comunale in quanto fa parte del programma dell’Estate Sancataldese. Gli spettacoli rientrano nella circuitazione di Latitudini, la rete siciliana di drammaturgia contemporanea.