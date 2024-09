San Cataldo. Dopo 52 anni un gruppo di ex compagne dell’Istituto Maria Ausiliatrice si sono ritrovate per una serata speciale

SAN CATALDO. Dopo cinquantadue anni, un gruppo di ex compagne della scuola media dell’Istituto Maria Ausiliatrice di San Cataldo ha deciso di riunirsi, grazie all’ insistenza e alla tenacia di una di loro che le ha rintracciate quasi totalmente, per rivivere i ricordi di quella esperienza.

La cena, organizzata in un ristorante a San Cataldo, ha riunito molte delle ex studentesse della classe terza dell’anno scolastico 71/72, tutte con storie da raccontare e aneddoti da condividere.

Si sono riviste Giuseppina Martorana, Ferrara Michela, Elvira Mirisola, Angela Leonardi, Cettina Mirisola, Amico M.Grazia, Mariella Arcarese, Giuseppina Seminatore, Giovannella Argento, Anna Vancheri, Gaetana Riggi, Carmelina Maira, Rosetta Anzalone, Giuseppa Carrubba, Lucia Livrizzi.

Gli abbracci iniziali, pieni di sorpresa e nostalgia, hanno dato il via a una serata indimenticabile. Molte di loro non si vedevano da decenni, ma il tempo sembrava svanire all’istante, riportandoli indietro nel tempo. I visi, inevitabilmente segnati dagli anni, erano accompagnati da sorrisi e risate, mentre i ricordi di momenti condivisi tornavano a galla.

La serata è stata l’opportunità giusta per condividere la propria storia: chi aveva intrapreso carriere brillanti, chi aveva viaggiato per il mondo e chi era rimasto nel paesello con la propria numerosa famiglia.

Le conversazioni, ricche di nostalgia e affetto, hanno permesso a tutti di riscoprire legami che, seppur assopiti, non si erano mai completamente spenti. Questa serata ha sottolineato l’importanza delle esperienze condivise durante quegli anni formativi, ringraziando idealmente le professoresse di allora per aver contribuito a scrivere insieme una parte fondamentale della vita delle ex alunne.

La serata si è conclusa con la promessa di non lasciare passare altri anni prima di rivedersi.

Con una nuova consapevolezza del tempo trascorso e dell’importanza di mantenere vive le relazioni, la classe ha pianificato di organizzare incontri più frequenti.

La reunion ha dimostrato che, nonostante il passare degli anni, i legami creati durante l’adolescenza possono rimanere forti e significativi.

Un semplice incontro tra vecchie amiche e compagne ha avuto il potere di risvegliare ricordi e emozioni, rendendo evidente che il tempo, pur inesorabile, non può cancellare il valore delle relazioni umane.