San Cataldo. Caminetto del Rotary sull’attualità delle 4 domande di Taylor

SAN CATALDO. Si è svolto nella sede del Rotary di San Cataldo di Piazza Francesco, un importante e affollato caminetto sull’ attualità delle 4 domande di Taylor. Il caminetto è stato condotto da Maria Grazia Falzone. L’introduzione è stata curata dal Presidente del Rotary Club di San Cataldo, Gaetano Alù.

Nel corso della introduzione e della relazione, è stato evidenziato dal Presidente del Rotary di San Cataldo e dalla relatrice, l’importanza delle 4 domande di Taylor nella vita di relazione di tutti i giorni. Le 4 domande di Taylor, è stato detto, che per i Rotariani sono una vera guida di natura etica e deontologica.

Oggi la vita ci mette, per motivi di lavoro, professionali, di svago, di sport o altro, in continua relazione, per cui è davvero utile avere presente la guida etica delle 4 domande di Taylor, che sono state magistralmente spiegate da Maria Grazia Falzone nel corso del sua relazione.

La Prova delle Quattro Domande è stata scritta nel 1932 dal Rotariano Herbert Taylor, socio del Rotary Club di Chicago, che divenne il Presidente del Rotary International nel 1954 -1955. Taylor, sviluppò la prova come guida etica e deontologica che i rotariani devono usare per i loro rapporti personali e professionali. Il Presidente Gaetano Alù ha presentato, agli amici presenti, il francobollo con le 4 domande in formato 100 cm x 80 cm, che accompagnerà tutti gli eventi Rotariani.

Erano presenti all’incontro le autorità Rotariane il Prefetto Distrettuale, Fausto Assennato e il Past Governatore del Distretto Valerio Cimino.