“Salute e Sicurezza Urbana – Tra Percezione e Realtà, gli Effetti delle Narrazioni”, successo per il convegno organizzato da FOReIP

Oltre cento persone hanno partecipato al convegno nazionale dal titolo “Salute e Sicurezza Urbana – Tra Percezione e Realtà, gli Effetti delle Narrazioni” organizzato da FOReIP, in collaborazione con la Polizia di Stato, che si è svolto nella sala convegni della Sicilbanca di Caltanissetta. L’evento, patrocinato tra gli altri da Assessorato Regionale della Salute, ASP Caltanissetta e Comune di Caltanissetta, è stato organizzato e diretto da Angelo Iannello, il dirigente generale della Polizia di Stato Emanuele Ricifari e Alfonso Cirrone Cipolla. Le relazioni sono state affidate oltre che a Emanuele Ricifari, già questore di Caltanissetta, a Massimiliano Alaimo, responsabile infermieristico della centrale operativa del 118 di Caltanissetta, la giornalista Rita Cinardi, direttore di Seguo News e corrispondente per l’Ansa della provincia di Caltanissetta, la psicologa dell’Asp Antonella Campo, il medico capo della questura di Caltanissetta Salvatore Di Benedetto. Inoltre è intervenuto il funzionario sanitario dalla prevenzione del Ministero della Salute Fabrizio Nigito. Al convegno hanno partecipato sanitari, forze dell’ordine, psicologi e assistenti sociali. In apertura sono intervenuti, per i saluti istituzionali, il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, il deputato forzista Michele Mancuso, il Questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello, in rappresentanza del DASOE dell’ Assessorato Regionale della Salute il direttore del dipartimento dell’ ASP di Catania Antonio Leonardi, il segretario nazionale del Siap Luigi Lombardo, il segretario provinciale del Siulp Massimiliano Occhipinti, il presidente dell’ordine dei tecnici di radiologia Vincenzo Santoro e la presidente dell’ordine delle professioni infermieristiche Maria La Greca.