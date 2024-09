Passaggio di Consegne per il Comando della Capitaneria di porto di Gela

Presso il Parco Archeologico delle Mura Timoleontee del Comune di Gela ha avuto luogo la Solenne Cerimonia del Passaggio di Consegne per il Comando della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Gela, che ha visto l’avvicendamento del Capitano di Fregata (CP) Lorenzo MASCI con il Capitano di Fregata (CP) Ferruccio Alessandro GRASSIA.

La solenne Cerimonia, alla presenza del Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale, Contrammiraglio (CP) Raffaele MACAUDA, il quale ha avanzato sentiti e vivi apprezzamenti per l’operato della Capitaneria di porto di Gela, ha visto la partecipazione delle massime cariche ed autorità provinciali e regionali, oltre che dei rappresentanti del cluster marittimo e dei servizi ancillari alla sicurezza della Navigazione operanti nel sorgitore gelese a testimonianza della vicinanza all’Autorità Marittima.

Nel porgere i saluti ed il proprio sentito ringraziamento agli intervenuti ed al personale dipendente del Compartimento marittimo di Gela, il Comandante Lorenzo MASCI ha ricordato il suo periodo di permanenza a Gela, sottolineando la sinergia d’intenti e gli ottimi rapporti con le Istituzioni ed Autorità locali, nonché il costante impegno del personale, rivolto al servizio dell’utenza, della sicurezza della navigazione oltre che della salvaguardia della vita umana in mare.

Il Comandante Ferruccio Alessandro Grassia ha sottolineato di essere onorato ed entusiasta dell’incarico conferitogli che svolgerà con lealtà ed in continuità con il suo predecessore, in vista delle sfide che gli si prospetteranno nel prossimo futuro. Un grazie per la Direttrice del Parco Archeologico, Dott.ssa Giunta ed il Dott. Cunsolo per aver ospitato la Solenne cerimonia.