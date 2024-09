Pallavolo. Noemi Spena si dedicherà ai bambini del Mini Volley: accettata la proposta della Traina Albaverde

Dopo 25 anni trascorsi da giocatrice di alto livello, appese le scarpe al chiodo Noemi Spena, bandiera e trascinatrice della TRAINA Albaverde neo promossa in B1, non ha resistito alle lusinghe della presidente Oriana Mannella e, organizzata la sua giornata lavorativa, ha accettato di dedicarsi al minivolley (S3) della società nissena che mira al rilancio del settore giovanile puntando per i piccolini e piccoline dai 5 ai 12 anni sulla esperienza e l’empatia della iconica atleta nissena.

Rimane quindi saldamente legata alla TRAINA la 41-enne Noemi che comincia un percorso di istruttrice, fortemente auspicato da tutti gli addetti ai valori e ai simpatizzanti che ruotano attorno alla pallavolo nissena.

“Non ho ancora metabolizzato la fine della mia carriera di giocatrice – è stato il commento del capitano della Traina della scorsa stagione – ma sono felice di rimanere all’interno della famiglia Albaverde dove tra l’altro continuerà a collaborare mio marito Mauro D Grande.”

“Spero di trasferire a tutti coloro che si affacceranno al mondo della pallavolo – ha continuato Noemi – la passione e l’abnegazione che mi hanno permesso nella mia lunga carriera di vivere esperienze che nel bene e nel male mi hanno fatto diventare quella che sono. Lo sport è agonismo e divertimento ma è fatto anche di regole, disciplina e voglia di relazionarsi con i compagni per fare squadra. Questo è il mood con cui mi presenterò a questa nuova fase della mia vita da sportiva”.

Nel suo lavoro la Spena sarà affiancata da Jessica Lomonaco che nella parte finale della scorsa stagione aveva già collaborato con la società nissena mostrando una particolare predisposizione per il ruolo che potrà maggiormente affinare grazie alla presenza e al carisma della nuova responsabile.

La ripartenza dell’attività del minivolley della TRAINA Albaverde è in programma già dai primi giorni del mese di settembre con la società nissena che darà la possibilità a tutti coloro che lo vorranno di fare delle lezioni di prova e contestualmente offrirà dei pacchetti di abbonamento scontati al fine di favorire il più possibile le famiglie (soprattutto quelle che hanno più figli da iscrivere contemporaneamente).

Per maggiori informazioni potete scrivere a info@albaverdevolley.it oppure contattare i seguenti numeri:

Noemi 339 2192125

Jessica 327 3641814

Salvatore 338 4550815