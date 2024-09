Palermo. Rubava carburante dai camion della raccolta rifiuti, arrestato 37enne

I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno arrestato un uomo di 37 anni, palermitano, con l’accusa di furto aggravato perché avrebbe rubato carburante dai veicoli adibiti alla raccolta rifiuti. Durante un servizio notturno i militari della stazione di Santa Flavia, percorrendo via Indro Montanelli, hanno notato dei movimenti sospetti nei pressi del centro di stoccaggio dei rifiuti. I militari avrebbero dapprima osservato a distanza l’indagato, il quale avrebbe scavalcato il cancello d’accesso dell’area di deposito, con un secchio ed un tubo, per poi forzare il serbatoio di un camion in sosta ed iniziare a estrarre il carburante. L’arresto è stato convalidato dal Gip di Termini Imerese.