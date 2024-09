Mussomeli, si concludono i festeggiamenti della Madonna dei Miracoli

MUSSOMELI- Si concludono oggi, al termine delle seconda ottava, i festeggiamenti patronali in onore della Madonna dei Miracoli, durante la quale le giornate sono state dedicate alle varie categorie sociali che non hanno fatto mancare la loro partecipazione alle celebrazioni serali. Numerosa, come ogni anno, è stata la delegazione delle Forze Armate. Intanto la giornata conclusiva prevede celebrazioni di messe al mattino e pomeriggio ed in serata la seconda processione del simulacro attraverso le vie del paese, che fa seguito a quella dell’ 8 settembre scorso assai partecipata. Al suo rientro, la chiusura dei festeggiamenti è riservata allo spettacolo pirotecnico previsto intorno alle 23.