Mussomeli, oggi la 7^ tappa del campionato regionale del Trail Sicilia Challenge

MUSSOMELI – Oggi la terra di Manfredi ospiterà la 7′ tappa del campionato regionale del Trail Sicilia Challenge. I percorsi realizzati dagli Amici della MTB sono 2 che partono da 2 direzioni diverse con un Trail corto di 11 km e un lungo di 20 km. Le scoperte e le novità anche nel 2024 sono notevoli. La ricerca di passaggi mozzafiato è stata centrata anche per quest’ anno. Gli organizzatori ringraziano i tanti proprietari terrieri che hanno permesso di passare davanti a delle abitazioni di campagna. I momenti clou della gara saranno il passaggio su un belvedere di Mussomeli con una visuale superba su Mussomeli. Da sottolineare che Il momento più emozionante, specialmente per i corridori locali sarà, il passaggio davanti la chiesa della Madonna col Santuario aperto e addobbato con gli abiti a festa. Infatti è oggi la giornata conclusiva dei festeggiamenti patronali con la processione e spettacolo pirotecnico. Immancabile sarà il Vertical di Guiscardo e il passaggio dentro le sale del castello. Vincenzo Frangiamore, presidente dell’ asd “Amici della MTB” dichiara ” spero che la Madonna e la mia famiglia mi diano sempre la forza di organizzare degli eventi con tutta questa passione tanto da raggiungere un elevato numero di partecipazione. Infatti, anche per quest’ anno abbiamo oltrepassato i 200 atleti”. Partenza alle 9,30 dal piazzale del castello di Mussomeli.