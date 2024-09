Mussomeli, Domenica al “Nino Caltagirone” il derby di inizio campionato della “Don Bosco”

DMUSSOMELI -Domenica 29 settembre inizia il Campionato Regionale 1^ Categoria Gir. B ed inizia con un Derby che mancava da diversi anni tra l’ASD DON BOSCO MUSSOMELI E ASD CAMPOFRANCO appuntamento allo Stadio Comunale Nino.Caltagirone alle ore 15.30. Si aspetta il pubblico delle grandi occasioni in considerazione anche che la campagna abbonamenti annuali con le tessere alla modesta cifra sostenitrice di € 10 sta andando bene. L’ASD DON BOSCO ricomincia si spera con i risultati del girone di ritorno dello scorso anno rosa affidata al mister Torquato coaudiato quest’anno da Mirco Lingo e Gero Cicero e l’importante aiuto di alcuni dirigenti e composta per il 99% da ragazzi locali anche giovanissimi. Si spera di fare un buon campionato e magari col rientri di qualche altro senior che per problemi lavoro, infortuni ed altro, speriamo si aggreghera’ al più presto si potrebbe sperare di raggiungere qualche posto in alto della classifica. E’ chiaro lo’invito della dirigenza ai tifosi di partecipazione.